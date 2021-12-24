Кабмин направит почти 92 млрд рублей на ремонт школ в ближайшие два года

Программа капитального ремонта и обновления школ начнется в следующем году.

Российское правительство направит почти 92 млрд рублей на ремонт школ в ближайшие два года. Об этом глава кабинета министров сообщил президенту РФ Владимиру Путину на заседании. Чиновник оценил реализацию программы капитального ремонта образовательных учреждений. Ранее лидер страны дал кабмину поручение за пять лет привести в порядок свыше семи тысяч школьных учреждений по стране. Данная программа начнется с 2022 года.

Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей. За счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что бюджетом предусмотрен не только ремонт зданий, но также и оснащение их современным оборудованием и создание комфортных условий для занятий физическими нагрузками. Список первоочередных объектом сформирован в соответствии с поданными заявками от регионов. К участию в процессе привлекаются родители, профильные комитеты, учитываются желания детей.

Путин: экономика РФ оказалась более готовой к шокам пандемии, чем у других стран.

Фото и видео: Правительство РФ

