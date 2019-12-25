Кабмин направит еще около 3 млрд рублей на выплаты медработникам, заразившимся COVID-19

Михаил Мишустин объяснил, кто получит страховые гарантии.

Российский кабинет министров направит еще около 3 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, заразившимся COVID-19. Ранее государство уже направило 12,5 млрд рублей.Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что из федерального бюджета на данную статью расходов будут выделены дополнительные средства. По словам специалиста, система здравоохранения продолжает сталкиваться с вызовами по всей стране, а сотрудники ведут ответственную и напряженную работу по борьбе с пандемией.

К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Предусмотрены дополнительные страховые гарантии, им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил, что выплаты перечисляются не только врачам, но также среднему и младшему медицинскому персоналу, шоферам карет скорой помощи, которые работают с коронавирусными пациентами. Мишустин выразил благодарность специалистам за то, что они спасают жизни пациентов.

Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации.

Фото и видео: Правительство России