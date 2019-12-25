Кабмин направит более 85 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Документ подписан Михаилом Мишустиным.

Российское правительство направит более 85 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Соответствующий указ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Информация опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. пресс-служба кабмина РФ

В пояснительной записке к документу говорится о том, что данное постановление позволит оперативно проводить прием пациентов в условиях повышенной нагрузки на медицинский персонал, а также даст дополнительные средства на борьбу с распространением коронавируса. В частности, средства пойдут на финансовое обеспечение стационарного лечения для населения. На эти же нужды в июне кабмин РФ уже выделял 25 млрд рублей.

Минздрав за 30 дней заключит необходимые соглашения с регионами. Ведомство обязано проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

Правительство выделило для укрепления финансовой стабильности регионов 50 млрд рублей.

Фото: Правительство России