Кабмин направит 5 млрд рублей на субсидирование кредитов аграриям

Глава правительства РФ рассказал о поддержке сельскохозяйственного направления экономики.

Российское правительство направит 5 млрд рублей на субсидирование кредитов аграриям. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник рассказал гражданам и коллегам о программе льготного кредитования, направленного на поддержку сельскохозяйственных производителей и тех предприятий, которые занимаются переработкой данной продукции. Бизнес может получить заем по невысокой ставке за счет помощи, выделяемой из федерального бюджета.

Сегодня примем решение о выделении 5 млрд рублей на эти цели и просубсидируем более 8 тысяч ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению чиновника, данное постановление особенно важно в период посевной кампании, которая уже ведется в ряде российских регионов.

Новый этап амнистии капиталов позволит задекларировать наличные средства.

Фото и видео: Правительство России