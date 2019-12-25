Россия защитит активы граждан, находящиеся за рубежом.

Новый этап амнистии капиталов позволит задекларировать наличные средства. Об этом гражданам страны во время заседания кабинета министров рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что государство поможет бизнес-индустрии защитить свои активы за границей н фоне резкого усиления политического давления со стороны Запада.

…Где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет четверым по счету и еще более масштабным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что е параметрам, которые применялись во время третьего этапа, также добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Российское законодательство пополнится таким термином как "финансовые активы", которые заменят понятие "ценных бумаг". Мишустин уточнил, что можно будет легализовать не только акции или облигации, но также и производные финансовые инструменты. Речь идет о фьючерсных контрактах, опционах и других процессах.

Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям.

Фото и видео: Правительство России