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Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям
Сегодня, 15:10
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Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям

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В кабмине поддержали инициативу, которая будет рассмотрена в ГД 4 марта.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал инвестиции в золото и драгоценные металлы альтернативой валютным накоплениям и покупке денежных средств. Кабинет министров поддержал инициативу Министерства финансов РФ по отмене НДС для данной категории для граждан (физических лиц) с 1 марта текущего года. Законопроект Государственная Дума рассмотрит на заседании 4 числа.

Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой уже 4 марта.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил россиянам о том, что при приобретении золотого слитка в банке клиенту не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20% (согласно действующему закону РФ). Минфин назвал проект идеальным вариантом вложений вместо покупки долларов на фоне кризисной и нестабильной геополитической обстановки.

Мишустин призвал не допустить снижения темпов развития IT-отрасли.

Фото и видео: Правительство России

Теги: драгметаллы, золото, инвестиции, кабмин, минфин, михаил мишучтин, ндс, покупка долларов и евро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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