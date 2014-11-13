Налоговые преференции распространятся на большее количество предприятий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в России. Такое заявление премьер-министр сделал во время заседания кабинета министров. Он напомнил коллегам о том, что экономика страны продолжает находиться при санкционном давлении со стороны Запада. С 2021 года по поручению российского лидера Владимира Путина отечественные разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы. Также выросли доходы IT-предприятий, увеличился фонд оплаты труда и количество специалистов.

Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств, они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт видит необходимость государства обеспечивать устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры, а также сохранить кадровый потенциал.

Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.

Фото и видео: Правительство России