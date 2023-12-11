В Мариинском театре открыли мемориальный кабинет в 85-летию Юрия Темирканова

Инициативу поддержал худрук культурного учреждения Валерий Гергиев.

В воскресенье, 10 декабря, в Мариинском театре состоялось открытие кабинета, посвящённого известному дирижеру Юрию Темирканову. В этот день ему могло бы исполниться 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Инициативу поддержал худрук культурного учреждения Валерий Гергиев. После торжественного открытия кабинета, на исторической сцене для зрителей представили оперу "Евгений Онегин" в постановке Темирканова.

Как отметил Геригиев в ходе церемонии открытия кабинета, Темирканов Юрий Хатуевич работал там в течение 11-ти лет. Именно за столом в данном помещении принимались большинство важнейших решений.

Также худрук Мариинки напомнил, что 18 декабря в здании филаромонии в рамках Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", который будет посвящён Темирканову, пройдёт концерт при участии Симфонического оркестра Мариинского театра.

Ранее мы сообщили о том, что первый в РФ театр при библиотеке откроется в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / Мариинский театр