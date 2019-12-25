Первый в РФ театр при библиотеке откроется в Петербурге

В день открытия зрителям покажут премьеру спектакля "Ленинградский роман", приуроченную к 80-летию со Дня полного снятия блокады.

В пятницу, 24 ноября, в Российской национальной библиотеке (РНБ) состоится церемония открытия Нового камерного театра. Репертуар будет полностью посвящён пьесам и рассказам о Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба РНБ.

Культурное учреждение станет первым в стране театром при библиотеке. Каждый спектакль будет готовить отдельно собранная команда из актёров, которые играют в театрах города на Неве. В частности, к работе над постановками присоединятся Евгений Сидихин, Вячеслав Коробицын, Анна Дразнина, Игорь Гоппиков, Мария Лысюк. Также театр будет взаимодействовать с соавтором более 350 оперных и балетных спектаклей художником-постановщиком Вячеславом Окуневым.

В день открытия театра зрителям покажут премьеру спектакля "Ленинградский роман", приуроченную к 80-летию со Дня полного снятия блокады. Постановка создана по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат". Публике расскажут историю троих молодых людей, живших в страшные годы войны и блокады.



Ранее мы сообщили о том, что звезда оперы Ферруччо Фурланетто споёт в Мариинском театре.

Фото: Piter.TV