Звезда оперы Ферруччо Фурланетто споёт в Мариинском театре

Певец исполнит партию Филиппа II в опере "Дон Карлос".

Знаменитый итальянский бас и оперная звезда Ферруччо Фурланетто исполнит партию Филиппа II в опере "Дон Карлос". Выступление состоится на новой сцене Мариинского театра. Об этом пишет ТАСС.

Дирижёром постановки, приуроченной к 210-й годовщине со дня рождения Джузеппе Верди, выступит Валерий Гергиев.

Отметим, что Фурланетто стал давним другом Мариинки. Ещё в 2004 году он стал первым выходцем из Европы, который исполнил на сцене петербургского театра партию Бориса Годунова на русском языке. Недавно оперный певец удостоился национальной оперной премии "Онегин" в единственной номинации для иностранцев под названием "От России с любовью".

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Фото: Piter.TV