Водителя самосвала госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП на трассе "Скандинавия"

Вечером 27 мая на трассе А-181 "Скандинавия" произошло серьезное ДТП. На 115-м километре столкнулись две грузовые машины. В сети появились фото и видео с места происшествия.
Как рассказали очевидцы, с трала фуры на ходу упали противовесы. Один из них улетел прямо в кабину встречного самосвала. В результате кабина грузового автомобиля разлетелась на куски. Сильные повреждения получила и фура.
Серьезно пострадал водитель самосвала. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Водитель жив, сильный перелом ноги!
Написал автор поста "ВКонтакте"
Ранее мы писали, что в ДТП с грузовиком на трассе "Кола" погибли трое, в том числе ребенок.
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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