Водителя самосвала госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП на трассе "Скандинавия"

С трала фуры на ходу упали противовесы, один из них улетел прямо в кабину самосвала.

Вечером 27 мая на трассе А-181 "Скандинавия" произошло серьезное ДТП. На 115-м километре столкнулись две грузовые машины. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, с трала фуры на ходу упали противовесы. Один из них улетел прямо в кабину встречного самосвала. В результате кабина грузового автомобиля разлетелась на куски. Сильные повреждения получила и фура.

Серьезно пострадал водитель самосвала. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Водитель жив, сильный перелом ноги! Написал автор поста "ВКонтакте"

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