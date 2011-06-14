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К зиме Петербург закупит более 1,1 тыс. единиц снегоуборочной техники

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Маневренные мини-погрузчики могут проезжать сквозь узкие проемы.

До 1 декабря в Петербург доставят снегоуборочную технику. Город закупит многофункциональные компактные мини-тракторы, которые смогут чищать дворы и тротуары Северной столицы там, где раньше механизированную уборку не проводили из-за габаритов машин. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета города. 

Маневренные мини-погрузчики способны проезжать сквозь узкие проемы.

Пресс-служба жилищного комитета Петербурга

Власти города приобретут 1185 единиц специализированной техники. Кроме того, будет куплено 419 единиц прицепного и навесного оборудования.

Ранее на Piter.tv: все "снежные" пункты Петербурга полностью готовы к зиме.

Видео: Телеграм / Жилищный комитет Санкт-Петербурга

 

 

Теги: покупка техники, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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