К зиме Петербург закупит более 1,1 тыс. единиц снегоуборочной техники

До 1 декабря в Петербург доставят снегоуборочную технику. Город закупит многофункциональные компактные мини-тракторы, которые смогут чищать дворы и тротуары Северной столицы там, где раньше механизированную уборку не проводили из-за габаритов машин. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета города.
Маневренные мини-погрузчики способны проезжать сквозь узкие проемы.
Пресс-служба жилищного комитета Петербурга
Власти города приобретут 1185 единиц специализированной техники. Кроме того, будет куплено 419 единиц прицепного и навесного оборудования.
Ранее на Piter.tv: все "снежные" пункты Петербурга полностью готовы к зиме.
Видео: Телеграм / Жилищный комитет Санкт-Петербурга
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