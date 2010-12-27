Замерзающий корпус ИТМО подключили к модульной котельной

Корпус университета ИТМО на Васильевском острове подключили к отоплению: батареи нагревает блок-модульная котельная.

Администрация Василеостровского района и чиновники Смольнго придумали решение одной из проблем корпуса университета информационных технологий, механики и оптики. Оставшееся без отопления здание на Биржевой линии острова подключили к блок-модульной котельной. Об этом в среду, 25 октября, сообщает комитет по энергетике.

Система отопления временная. Она будет действовать, пока решают имущественные вопросы с оптическим институтом имени Вавилова. Это может растянуться до месяца. При этом вопрос отключения электричества все еще остается важным.

Ранее Piter.tv сообщал, что в корпусе ИТМО могут отключить электричество из-за миллионных долгов.