В корпусе ИТМО могут отключить электричество из-за миллионных долгов

В одном из корпусов университета ИТМО на Биржевой линии, который ранее отключили от отопления, могут оставить без электричества.

Корпус университета информационных технологий, механики и оптики на Биржевой линии могут отключить свет. По данным Петербургской сбытовой компании, электричество могут отрубить из-за миллионных долгов Государственного оптического института имени Вавилова. Ранее этот же корпус отключили от подачи отопления.

Здание может погрузиться во мрак в последний день октября. Долг перед энергоуправляющей компанией составляет почти 20 миллионов рублей. Так как корпус ИТМО получает электричество как субабонент через сети института имени Вавилова, то он также может остаться без света.

Администрация Василеостровского района не смогла пока придумать какие-то способы по выходу из сложившейся ситуации. В Петербургской сбытовой компании отметили, что будут вынуждены отключить должника, чтобы остановить неоплачиваемое потребление электроэнергии.