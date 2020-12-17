  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка
Сегодня, 20:17
41
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

К юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка

0 0

Выставка открывает V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральный марафон, посвящённый 60-летию Мастера. 

В пятницу, 24 сентября, в большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова состоится открытие фотовыставки "В пространстве Юрия Бутусова" в 17:00 вечера. 

Выставка открывает V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральный марафон, посвящённый 60-летию Мастера. 

В программе Театрального марафона – спектакли Бутусова, созданные в разные годы на сценах Театра им. Ленсовета, "Сатирикона", РАМТа, Театра им. Пушкина и Театра имени Евгения Вахтангова, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Петербурга.

Спектакль "Бег", поставленный режиссером в 2015 году, станет первым спектаклем фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и будет представлен в день рождения режиссёра – 24 сентября 2021 года на Основной сцене Вахтанговского театра.

Напомним, что V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдёт с 24 сентября по 13 декабря. 

Ранее в субботу в Петербурге открылся ежегодный фестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: спектакль бег, фотовыставка, юрий бутусов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии