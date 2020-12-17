К юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка

Выставка открывает V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральный марафон, посвящённый 60-летию Мастера.

В пятницу, 24 сентября, в большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова состоится открытие фотовыставки "В пространстве Юрия Бутусова" в 17:00 вечера.

Выставка открывает V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральный марафон, посвящённый 60-летию Мастера.

В программе Театрального марафона – спектакли Бутусова, созданные в разные годы на сценах Театра им. Ленсовета, "Сатирикона", РАМТа, Театра им. Пушкина и Театра имени Евгения Вахтангова, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Петербурга.

Спектакль "Бег", поставленный режиссером в 2015 году, станет первым спектаклем фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и будет представлен в день рождения режиссёра – 24 сентября 2021 года на Основной сцене Вахтанговского театра.

Напомним, что V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдёт с 24 сентября по 13 декабря.

Ранее в субботу в Петербурге открылся ежегодный фестиваль "НеобыЧАЙный сад".

Фото: предоставлено организаторами