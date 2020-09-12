К юбилею Александра Невского площадь перед Лаврой помыли с шампунем

Тротуары перед храмом помыли вручную с чистящим средством, также подмели лотковую зону и проезжую часть — шампунем.

К 800-летнему юбилею Александра Невского с шампунем были вымыты все места, где будут проходить мероприятия. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В Александро-Невской Лавре пройдет основная часть праздника. Тротуары перед храмом помыли вручную с чистящим средством, также подмели лотковую зону и проезжую часть — шампунем.

Отметим, что за чистотой Петербурга следят порядка 500 единиц техники и более 900 работников ручного труда, в скверах и парках работают 268 машин и 862 специалиста.

Ранее на Смоляном мысе в Выборге продолжается благоустройство. После окончания работ схема движения на улице Штурма и Апраксина будет изменена.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству