Врач рассказал, какой шампунь может спровоцировать рак

Важно читать полный состав продукта.

Старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России Игорь Самойленко рассказал, каким шампунем опасно очищать волосы. По словам эксперта, покупателям необходимо читать составы продуктов и избегать средств с бензолом. Такая косметика для мытья головы может вызывать опухоли кожи.

Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия. Игорь Самойленко, старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава РФ

Бензол является летучим веществом. Он может попадать в дыхательные пути. Вещество провоцирует рак.

Медик отметил, что бензол содержится в сухих шампунях. Его редко добавляют в жидкие мыльные средства.

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