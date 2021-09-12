Страницу в соцсети Александро-Невской лавры взломали

Сейчас её специалисты работают над восстановлением доступа.

Страницу Александро-Невской лавры в социальной сети "ВКонтакте" взломали. Об этом в субботу, 30 июля, пишет "МК в Питере".

В пресс-службе Лавры рассказали, что доступ к странице не удалось восстановить. Сейчас она находится в использовании неизвестных. При этом никаких записей от лица хакеров в сообществе опубликовано не было. Последнее сообщение в группе — о поездке в Свирский монастырь.

Причины взлома странички неизвестны. Сейчас её специалисты работают над восстановлением доступа.

Ранее на улице Комиссара Смирнова у петербурженки угнали машину за 8,7 млн рублей. С 18:00 до 22:00 злоумышленники взломали иномарку 2022 года выпуска.

Фото: Вкикпедия / Andrew Shiva