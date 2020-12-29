Актриса дышит и сама, и с помощью кислородной маски, по графику.

К восстановлению Алисы Фрейндлих подключились физиотерапевты. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 122).

Все стабильно, лечебная физкультура с сегодняшнего дня дополняется физиотерапевтическими процедурами. МСЧ № 122

Актриса дышит и сама, и с помощью кислородной маски, по графику, который установили ей врачи.

Ранее КТ показало уменьшение степени поражения легких у Алисы Бруновны.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова (Стас Левшин)