К весне подготавливают деревья на Стрелке Васильевского острова

Всего же в Петербурге в этом году запланировали провести формовочную обрезку почти 5 тысяч деревьев.

В Петербурге специалисты завершают формовочную обрезку деревьев на Стрелке Васильевского острова. Деревья подготавливают к весенне-летнему сезону.

Так, в Биржевом сквере кронам 17 деревьев придали кубическую форму, а еще четырем – округлую. Это позволяет сохранить историческую панораму и повторить геометрию набережной. После Стрелки специалисты начнут работать на бульваре вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Там предстоит оформить более 200 лип.

Всего же в Петербурге в этом году запланировали провести формовочную обрезку почти 5 тысяч деревьев.

Ранее на ремонт и строительство дорог Петербург получил 2,3 млрд рублей. Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

Фото: Piter.tv

