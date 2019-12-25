К весне 2023 года подготовят план реставрации Спаса на Крови

Стоимость контракта составила 18,7 млн рублей.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что проект реставрации Спаса на Крови подготовят к апрелю 2023 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 18,7 млн рублей. Реставраторы будут обследовать фасады, элементы декора, а также изучат состояние кирпичиной кладки колокольни.

Напомним, что Спас на Крови был построен в 1907 году на месте убийства императора Александра II. Его высота составляет 81 метр, а вместимость — до 1600 человек.

Ранее мы сообщали, что в здании тюрьмы Выборгского замка продолжается реставрация. После завершения реставрации всё здание будет занимать фондовый отдел музея, ранее разбросанный по нескольким помещениям.

Фото: Piter.tv

