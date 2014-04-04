  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В здании тюрьмы Выборгского замка продолжается реставрация
Сегодня, 20:48
168
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В здании тюрьмы Выборгского замка продолжается реставрация

0 0

После завершения реставрации всё здание будет занимать фондовый отдел музея, ранее разбросанный по нескольким помещениям.

В Ленинградской области продолжаются реставрационные работы в здании тюрьмы Выборгского замка. Об этом 5 марта, в субботу, рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в соцсети "Вконтакте".

По словам Цоя, на сегодняшний день уже завершены работы по вычинке стен, продолжается заливка перекрытий и устройство кровли. Он добавил, что удалось раскрыть большие площади старинной валунной кладки стен, как на фасадах, так и в интерьерах.

После завершения реставрации всё здание будет занимать фондовый отдел музея, ранее разбросанный по нескольким помещениям.

Фото: Вконтакте / Владимир Цой
 

Теги: выборгский замок, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии