В здании тюрьмы Выборгского замка продолжается реставрация

После завершения реставрации всё здание будет занимать фондовый отдел музея, ранее разбросанный по нескольким помещениям.

В Ленинградской области продолжаются реставрационные работы в здании тюрьмы Выборгского замка. Об этом 5 марта, в субботу, рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в соцсети "Вконтакте".

По словам Цоя, на сегодняшний день уже завершены работы по вычинке стен, продолжается заливка перекрытий и устройство кровли. Он добавил, что удалось раскрыть большие площади старинной валунной кладки стен, как на фасадах, так и в интерьерах.

После завершения реставрации всё здание будет занимать фондовый отдел музея, ранее разбросанный по нескольким помещениям.

Фото: Вконтакте / Владимир Цой

