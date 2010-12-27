К университету Бонч-Бруевича на Большевиков пристроят ЖК

На бывшем федеральном участке появится жилье комфорт-класса.

В Петербурге завершился аукцион по продаже территории в нескольких метрах от Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Земельный участок на проспекте Большевиков ранее находился в федеральной собственности. Теперь на площади более чем 37 тысяч квадратных метров создадут жилые комплексы.

Торги выиграла компания "Группа RBI" еще 16 сентября. Отметим, что западный участок строительства затронет Лахтинско-Правобережную линию. Там создадут около 30 тысяч квадратных метров квартир комфорт-класса.

Ранее Piter.tv писал о том, что в поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест.

Фото: Piter.tv



