К университету Бонч-Бруевича на Большевиков пристроят ЖК

В Петербурге завершился аукцион по продаже территории в нескольких метрах от Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Земельный участок на проспекте Большевиков ранее находился в федеральной собственности. Теперь на площади более чем 37 тысяч квадратных метров создадут жилые комплексы.
Торги выиграла компания "Группа RBI" еще 16 сентября. Отметим, что западный участок строительства затронет Лахтинско-Правобережную линию. Там создадут около 30 тысяч квадратных метров квартир комфорт-класса.
Ранее Piter.tv писал о том, что в поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест.
Фото: Piter.tv
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