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В поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест
Сегодня, 19:14
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KaterinaKono13

В поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест

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Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

В развивающемся портовом поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест.

Вся необходимая разрешительная документация получена. На площадке уже начались подготовительные работы, строители устанавливают ограждения. 

Просторный детский сад рассчитан на 12 групп. В здании будет бассейн, пищеблок, спортивный зал, зал для музыкальных занятий, кабинет психолога, кабинет логопеда, блок медицинских помещений, отдельные кабинеты сотрудников, служебные и санитарно-бытовые помещения.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Цена контракта составила 323,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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