В поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест

Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

В развивающемся портовом поселке Усть-Луга началось строительство детского сада на 220 мест.

Вся необходимая разрешительная документация получена. На площадке уже начались подготовительные работы, строители устанавливают ограждения.

Просторный детский сад рассчитан на 12 групп. В здании будет бассейн, пищеблок, спортивный зал, зал для музыкальных занятий, кабинет психолога, кабинет логопеда, блок медицинских помещений, отдельные кабинеты сотрудников, служебные и санитарно-бытовые помещения.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Цена контракта составила 323,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Источник: пресс-служба ЛО