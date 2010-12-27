К сети гипермаркетов "Лента" подали иск на 7 млрд рублей из-за участка на намыве

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск АО "Терра Нова" к предприятиям .

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что к сети гипермаркетов "Лента" подали иск. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск АО "Терра Нова" к предприятиям.

Известно, что иск подала компания АО "Терра Нова". Речь идет об задолженностью за участок в шесть гектаров на намывных территориях Васильевского острова. Известно, что предприятие ООО "Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад" приобрело этот участок ещё в 2018 году.

Сумму долга оценили в 7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Автодор" открывает последний участок трассы М11 у Петербурга.

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