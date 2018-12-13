К четвергу в Петербурге похолодает до 15 градусов

При этом в городе будет малооблачная погода, скорость ветра достигнет 3 м/с.

Летняя погода пробудет на территории Петербурга только до середины недели. Уже к четвергу столбик термометра опустится с плюс 24 градусов до плюс 15. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра РФ.

Во вторник и в среду, 21 и 22 мая, воздух в городе будет прогреваться до 22-24 градусов тепла. В четверг и пятницу температура опустится до плюс 12-15 градусов. При этом в городе ожидается малооблачная погода, без дождей и сильного ветра, скорость которого достигнет 3 м/с.

Однако унывать не стоит. По словам синоптиков, тепло вернется в Петербург уже в выходные дни. Средняя температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее мы писали, что во вторник в некоторых районах Петербурга пройдут дожди с громом и грозой.

Фото: pixabay.com