В конце августа на Ириновском проспекте откроется крытый каток

Сейчас объект готов уже на 99%.

К концу августа на Ириновском проспекте откроется для посетителей крытый каток с искусственным покрытием. Как сообщили в пресс-службе Смольного, объект готов на 99%.

Отмечается, что заброшенное здание начали реанимировать в 2012 году, за восемь лет будущий каток сменил четырех подрядчиков, последний пришел на площадку год назад. Сейчас в здании идет уборка помещений, завершается монтаж внутренних инженерных сетей. Кроме ледовой арены с трибунами на 250 зрителей на катке появятся спортивные и тренажерные залы, батут, раздевалки, сауна, медкабинет. На объекте планируется развивать керлинг, первые занятия, если позволит эпидситуация, пройдут уже в сентябре.

Ранее мы писали, что к концу года в Купчино откроют академию хоккейного мастерства.

Фото: пресс-служба Смольного