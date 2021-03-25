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У резиденции Лукашенко в Минске заметили силовиков и спецтехнику

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О задержаниях в центре или ограничении движения транспорта пока не сообщалось.

В четверг, 25 марта, в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста в центре Минска заметили силовиков и спецтехнику. Об этом сообщают РИА новости. 

По данным местных СМИ, большая часть силовиков находится у Дворца Независимости. Там размещены водометы, грузовики для перевозки личного состава и машины с колючей проволокой.

Пока о задержаниях не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил, что Владивосток "не чужой город для белорусов".

Видео: Onliner Belarus 

Теги: лукашенко, минск, протесты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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