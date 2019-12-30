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К разрушенному СКК "Петербургский" подъезжают экстренные службы

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Предварительно под завалами могут находиться рабочие.

Корреспонденты Piter.TV передают, что к разрушенному СКК "Петербургский" подъезжают экстренные службы. На место ЧП приехала поисково-спасательная служба.

По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие. Полицейcкие заявили корреспонденту Piter.TV, что жертв пока нет. С территории разрушенного СКК одна за одной выезжают машины скорой помощи. 

Напомним, что  в Московском районе начался снос аварийной крыши СКК "Петербургский". Буквально через пару минут после начала работ крыша исторического здания неожиданно рухнула.

Ранеемы сообщали о том, что во время обрушения крыши СКК могли пострадать рабочие. На записи видно, как один из рабочих бежит к люльке, но не успевает в нее запрыгнуть. В итоге мужчина вместе с конструкцией падает вниз.

Фото и видео:Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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