К полудню на довыборы в Петербурге пришли 6,4 тыс. избирателей

По словам Мейксина, наибольшее количество проголосовавших наблюдается в МО Ломоносов.

В Петербурге на выборах муниципальных депутатов свои голоса отдали уже 6,4 тыс. жителей. Такую явку зафиксировали к 12:00. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем tg-канале.

По словам Мейксина, наибольшее количество проголосовавших наблюдается в МО Ломоносов. Там явка составила 6,58%. Наименьшая явка (1,23%) в 28-м избирательном округе МО Светлановское.

В Горизбирком поступило около 40 сообщений о возможных нарушениях на муниципальных довыборах. Однако ни одно из них не было подтверждено.

Ранее на Piter.tv: на довыборах в Ленобласти явка составила 10 процентов

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия