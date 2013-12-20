К полудню на довыборы в Петербурге пришли 6,4 тыс. избирателей

В Петербурге на выборах муниципальных депутатов свои голоса отдали уже 6,4 тыс. жителей. Такую явку зафиксировали к 12:00. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем tg-канале.
По словам Мейксина, наибольшее количество проголосовавших наблюдается в МО Ломоносов. Там явка составила 6,58%. Наименьшая явка (1,23%) в 28-м избирательном округе МО Светлановское.
В Горизбирком поступило около 40 сообщений о возможных нарушениях на муниципальных довыборах. Однако ни одно из них не было подтверждено.
Ранее на Piter.tv: на довыборах в Ленобласти явка составила 10 процентов
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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