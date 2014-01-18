На довыборах в Петербурге будут использоваться протоколы со штрих-кодом

Голосование продлится 1 день — 11 сентября.

На муниципальных довыборах в Петербурге будут применять протоколы с машиночитаемым кодом. Такое решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия, пишет "Петербургский дневник".

Машиночитаемый код на протоколах представляет собой штрих-код, который содержит в себе информацию об итогах голосования. С помощью него результаты вводятся в систему ГАС "Выборы".

По мнению главы Горизбиркома Максима Мейксина, технология является более современной и удобной. Кроме того, будут использоваться КОИБы, благодаря чему работа участковых избирательных комиссий при подсчете голосов будет автоматизирована.

Применять такие протоколы будут на 96 избирательных участках.

Напомним, муниципальные довыборы пройдут 11 сентября. Депутатов местных советов выбирать будут в 17 муниципальных образованиях.

Фото: Piter.tv