К подрядчику строительства "Газпром Арены" нагрянули с обысками

Поводом стали странные расчеты стоимости оборудования систем безопасности.

Экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ 29 октября пришли с обысками к подрядчику строительства стадиона "Газпром Арена", ООО "Группе компаний "Охрана" и его поставщикам. Об этом сообщает "Фонтанка".

Поводом для нежданного визита стали следы мошенничества при возведении спортивного объекта на Крестовском острове. Предполагается, что подрядчик завышал стоимость оборудования систем безопасности, а деньги перечислял на расчетные латвийские счета.Частичный анализ закупочных цен показал завышение стоимости систем обнаружения и блокираторов радиовзрывателей от 30% до 100%. Следствие подозревает, что на стадионе могли установить не такие качественные камеры, как предполагалось в разработке.

На данный момент идет 25 обысков. ГСУ Следкома уже возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в Петербург приехали московские представители структуры.

Ранее крупные обыски проводились в офисе "Транзаса" на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV