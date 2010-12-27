ФСБ обыскивает офис "Транзаса" на Васильевском острове

Из здания никого не выпускают, дозвониться до офиса невозможно.

Утром 14 октября петербуржцы сообщили об обысках в офисе компании "Транзас", занимающейся разработкой спутниковых и навигационных систем для судостроительной отрасли. Об этом пишет "Фонтанка".

Оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ в бизнес-центре на Малом проспекте Васильевского острова, 54. Очевидцы рассказали, что из здания никого не выпускают. Дозвониться до офиса не представляется возможным – на том конце постоянно занято. В региональном управлении ФСБ комментировать происходящее отказались.

ООО "Транзас" существует с 1990 года и занимается разработкой спутниковых и навигационных систем для судостроительной отрасли. По данным СПАРК, 100 % акций копании принадлежит финскому холдингу Wartsila.

Ранее мы писали, что полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV