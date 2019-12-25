К отоплению подключили 80% школ и детсадов Петербурга

Полноценный отопительный сезон начнется позже.

Во вторник, 14 сентября, по состоянию на четыре часа вечера к отоплению подключили 83% детских садов и 81% школ Петербурга, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по энергетике.

В Смольном заявили, что протапливание начнется постепенно. Жилые дома начинают обогревать по решению управляющей компании, полноценный отопительный сезон начнется позже, когда пройдет пять дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Между тем в администрации города посоветовали вооружиться телефонами для жалоб.

Вице-губернатор Николай Бондаренко, в свою очередь, отметил, что начинается периодическое протапливание. В первую очередь подключают сады, школы и поликлиники.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Ленобласти анонсировали периодическое протапливание.

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