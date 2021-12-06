К отопительному сезону подготовили жилые дома Петербурга

В домах проводят заключительные работы: устраняют замечания и настраивают системы.

Во всех 229 жилых домах Петербурга, где обновляют системы теплоснабжения, обеспечили циркуляцию тепла, заверили в Фонде капительного ремонта города.

В Жилищном комитете добавили, что перед фондом стояла задача, чтобы коммуникации появились в домах до наступления холодов. В домах проводят заключительные работы: устраняют замечания и настраивают системы.

К 15 сентября в городе должны завершить строительно-монтажные работы по кровлям. На некоторых объектах во время ремонта теплоснабжения установили индивидуально-тепловые пункты. Они позволяют автоматически регулировать режим работы отопления в зависимости от погодных условий и бороться с перетопами.

Ранее реконструкцию теплосетей в районе Шувалово-Озерки завершат досрочно. Работы обеспечат теплом 15 тыс. жителей квартала.

Фото: phxere

