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К отопительному сезону подготовили жилые дома Петербурга
Сегодня, 21:44
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К отопительному сезону подготовили жилые дома Петербурга

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В домах проводят заключительные работы: устраняют замечания и настраивают системы. 

Во всех 229 жилых домах Петербурга, где обновляют системы теплоснабжения, обеспечили циркуляцию тепла, заверили в Фонде капительного ремонта города. 

В Жилищном комитете добавили, что перед фондом стояла задача, чтобы коммуникации появились в домах до наступления холодов. В домах проводят заключительные работы: устраняют замечания и настраивают системы. 

К 15 сентября в городе должны завершить строительно-монтажные работы по кровлям. На некоторых объектах во время ремонта теплоснабжения установили индивидуально-тепловые пункты. Они позволяют автоматически регулировать режим работы отопления в зависимости от погодных условий и бороться с перетопами.

Ранее реконструкцию теплосетей в районе Шувалово-Озерки завершат досрочно. Работы обеспечат теплом 15 тыс. жителей квартала.

Фото: phxere
 

Теги: батареи, ремонт, теплоснабжение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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