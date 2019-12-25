К ноябрю фасады Кухонного каре Гатчинского дворца будут отреставрированы

Проект стоит почти 159 миллионов рублей.

К 10 ноября предполагается отреставрировать фасады Кухонного каре Гатчинского дворца. Соответствующую закупку разместил Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Работы начнутся после выдачи разрешения комитетом по культуре Ленинградской области. Стоить они будут 158,8 миллиона рублей. В ходе реставрации специалисты займутся северо-восточным, северо-западным, юго-западным и юго-восточным фасадами.

Проект будет профинансирован бюджетом Санкт-Петербурга.

Заявки на участие в конкурсе по определению подрядчика для его реализации принимаются до 8 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, особняк Строгонова на Моховой будет отреставрирован.

Фото: vk.com/gatchina.palace