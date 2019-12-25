К началу учебного года новое освещение получили 58 детских и спортивных площадок

Часть работ по установке нового освещения выполняется Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

В Петербурге продолжается планомерная работа по установке наружного освещения на детских и спортивных площадках, в парках и во дворах. На сегодняшний день в городе современными светильниками оборудовано более 3 тысяч уличных игровых пространств. В этом году к 1 сентября освещение получили 58 уличных игровых пространств. На них установлено около 300 светильников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Часть работ по установке нового освещения выполняется Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. В ряде случаев освещение устанавливают на существующих опорах, что не требует земляных работ и специального проектирования.

С 2020 года законом Санкт-Петербурга полномочиями по освещению уличных игровых пространств наделены органы местного самоуправления. В этой части специалисты ГБУ "Ленсвет" дают муниципальным образованиям рекомендации по проектированию и монтажу осветительных установок.

Ранее стало известно, что на набережной Охты появится новое освещение.

Фото: пресс-служба Смольного