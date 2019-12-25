К началу отопительного сезона реконструируют котельную в Петро-Славянке

Котельная в Петро-Славянке – первый объект масштабной программы "перезагрузки" неэффективных источников "ТЭКа" в Колпинском районе.

В поселке Петро-Славянка Колпинского района начали реконструировать устаревшую дизельную котельную. Специалисты ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" уже приступили к работе, пишут в Смольном.

Котельная в Петро-Славянке – первый объект масштабной программы "перезагрузки" неэффективных источников "ТЭКа" в Колпинском районе. Ее обслуживанием предприятие занимается с прошлого года.

Специалисты закончили работы по канализации, почти завершили работу на водопроводом. Наружный газопровод также находится на стадии окончания ремонта. Сейчас подготавливают тепловые сети к гидравлическим испытания, в сентябре установят теплогенерирующая конструкцию. Всего до 2024 года ГУП "ТЭК СПб" переведет на газ или электрокотлы 27 объектов в Петербурге и Ленобласти.

Ранее участок Колтушского шоссе до КАД ввели в Ленобласти. Основные работы подошли к завершению ещё в начале июля.

Фото: пресс-служба Смольного

