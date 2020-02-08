К месту ДТП на перекрестке Туристской и Богатырского приезжали две машины реанимации

О пострадавших на данный момент неизвестно

В субботу утром, 8 февраля, жители города стали свидетелями последствий ДТП на перекрестке Туристической улицы и Богатырского проспекта. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Машины врезались друг в друга при попытке преодолеть перекресток. После столкновения всю проезжую часть засыпало маленькими кусочками транспортных средств. Позже на месте аварии были замечены две машины реанимации. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что в Красном Селе пассажир скончалась после аварии на перекрестке.

Видео: Piter.tv