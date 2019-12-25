В Красном Селе пассажир скончалась после аварии на перекрестке

Легковой автомобиль врезался в светофор в результате столкновения.

Днем 7 февраля в Красном селе столкнулись легковой автомобиль и "ГАЗель". В результате ДТП погиб один из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 12:35 на проспекте Ленина у дома №10. "Шкода" за рулем которой находился мужчина 1994-го года рождения, врезался в "ГАЗель". Женщина, которая находилась в салоне авто, получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители сообщили, что погибшей около 25-30 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку обвиняют в избиении медика скорой помощи.

Фото: vk.com/krasnoe_selo