К маленьким жителям Петербурга прилетели родственники зайца

В "Пулково" из Екатеринбурга прилетели две чакоанские мары. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.
Самец и самка грызунов прибыли в Петербург из екатеринбургского зоопарка. Животных покажут в благотворительном фонде дворца детского творчества "Мост".
Инспекторы Управления Россельхознадзора проверили грызунов. Специалисты установили, что оба животных абсолютно здоровы и готовы отправиться к детям.
Ранее сообщалось, что морской лев Макс и его дрессировщик отметили 10 лет совместного творчества.
Фото: Россельхознадзор.