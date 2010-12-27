К маленьким жителям Петербурга прилетели родственники зайца

Инспекторы Управления Россельхознадзора проверили грызунов.

В "Пулково" из Екатеринбурга прилетели две чакоанские мары. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Самец и самка грызунов прибыли в Петербург из екатеринбургского зоопарка. Животных покажут в благотворительном фонде дворца детского творчества "Мост".

Инспекторы Управления Россельхознадзора проверили грызунов. Специалисты установили, что оба животных абсолютно здоровы и готовы отправиться к детям.

Ранее сообщалось, что морской лев Макс и его дрессировщик отметили 10 лет совместного творчества.

Фото: Россельхознадзор.