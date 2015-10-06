Морской лев Макс и его дрессировщик отметили 10 лет совместного творчества

Памятную дату цирковой дуэт празднует каждый год.

Цирк на Фонтанке показал в соцсетях праздник, устроенный на льду манежа. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Морской лев Макс и дрессировщик Александр Степанов отметили десятилетие совместной творческой деятельности. Памятную дату творческий дуэт празднует каждый год. В честь знаменательного события Макса накормили любимыми лакомствами.

Отметим, что этим летом морской лев выступает в рамках шоу "Цирк на льду". К слову, в культурном учреждении есть другие знаменательные юбилеи. На прошлой неделе, 8 августа, исполнилось 90 лет первому в мире Музею циркового искусства. На данный момент он насчитывает около 130 тысяч экспонатов.

Ранее сообщалось, что цирк на Фонтанке через суд заставили заплатить 45 млн за гастроли клоуна Олега Попова.

Видео: Цирк Чинизелли / ВК.