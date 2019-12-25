Прокуратура Петербурга поддержала решение суда в отношении пьяного водителя на иномарке

Петербургская прокуратура занялась делом пьяного лихача, который сел за руль своей иномарки в нетрезвом виде во второй раз.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По данным суда, обвиняемый уже не первый раз попадается на пьяной езде. В июне этого года он вновь сел за руль своего дорогого авто нетрезвым, а также отказался от медицинского освидетельствования.

Суд назначил 1 год общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом вора, похитившего 77 тысяч из каршерингового автомобиля.

Фото: Piter.TV