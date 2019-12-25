К легенде похоронного бизнеса в Петербурге пришли с обысками

Предполагается, что обыски прошли из-за пропавших денег кладбищах Ропшинского и Горбунковского сельских поселений.

Накануне, 6 июля, к легенде петербургского похоронного бизнеса, лидеру санитаров в 90-х Павлу Беляеву и "похоронному" юристу, генеральному директору ООО "Судебные инвестиции" Александру Лашеру пришли с обысками сотрудники следственного комитета и полицейские. Об этом сегодня сообщило издание 47news.

Как стало известно позднее, Беляев дал показания в качестве свидетеля и был отпущен. Лашер предположил, что силовики пришли по делу о "Присвоении и растрате": на кладбищах Ропшинского и Горбунковского сельских поселений не досчитались 200 тысяч рублей. Представители Беляева и Лашера ответили, что ничего общего с этим делом их доверители не имеют.

Ранее мы писали, что суд Петербурга приостановил работу кинотеатра "Мираж Синема" в Купчино из-за нарушений антиковидных мер.

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