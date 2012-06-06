К концу текущего столетия берег Финского залива может отступить на 200 метров

По словам специалиста Михаила Герштейна, ежегодно береговая линия уходит на 25-50 сантиметров.

К концу 21 века береговая линия Финского может отступить на 200 метров. Об этом заявил член Русского географического общества Михаил Герштейн во время конференции "Подготовка к климатическим изменениям на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга".

По словам специалиста, ежегодно береговая линия уходит на 25-50 сантиметров. Известно, что в феврале 2020-го исчез обновленный пляж в Лисьем Носу, на который потратили 56 млн рублей.

Особенно заметна проблема в Курортном районе. Однако люди компенсируют площадь путём намыва территорий.

Ранее на Piter.tv: ядовитая "зелень". Акватории Петербурга продолжают цвести.

Фото: Piter.tv