Ядовитая "зелень". Акватории Петербурга продолжают цвести

Финский залив и другие акватории Петербурга продолжают заполнять сине-зеленые водоросли. Врачи предупреждают, что купаться в грязной позеленевшей воде крайне опасно для здоровья.

В Санкт-Петербурге продолжается жара, а вместе с ней и цветение водоемов. Несмотря на запрет на купание в городской черте, петербуржцы нередко рискуют окунуться в позеленевший Финский залив или озеро, после чего обращаются за медицинской помощью.

Как отмечают врачи, не всегда люди связывают свое недомогание с купанием в грязном водоеме, потому что для появления первых симптомов должно пройти время. Впрочем, иногда достаточно и нескольких минут, если кожа чувствительная.

Причиной поражения организма становятся ядовитые вещества, выделяемые сине-зелеными водорослями, или цианобактериями, которые активно размножаются в грязной воде, придавая ей болотный цвет и неприятный запах. Отмирая, водоросли выделяют токсины, губительно действующие на людей и животных.

Последствия могут быть как легкие, так и тяжелые. Был даже зафиксирован один летальный исход, кажется, в Индии. Из-за того, что человек искупался в грязной воде, развился токсический инфекционный шок. Заведующая терапевтическим отделением Городской Мариинской больницы Наталья Гончар

От воздействия токсинов может появиться сыпь, развиться ОРВИ или даже тяжелая кишечная инфекция. В связи с этим рекомендуется проверять водоем на сайте РПН в списке разрешенных для купания.

Фото: Телеграм / Петербург – город перемен