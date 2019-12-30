К концу недели в Петербург заглянет солнце

Синоптики подчеркивают, что не стоит ждать сильных похолоданий.

Гидрометцентр сообщает, что всю следующую неделю в городе на Неве ожидается теплая, но пасмурная погода. Однако ближе к выходным петербужцы смогут порадоваться солнцу.

В понедельник, 20 января, столбик термометра поднимется до плюс четырех, во вторник - до плюс шести.

Среда порадует небольшим похолоданием и мокрым снегом. Температура воздуха в этот день опустится до плюс двух.

В четверг в городе похолодает до нуля, но уже в этот день из-за туч выглянет долгожданное солнце. Оно также продолжит радовать жителей и гостей города в пятницу и субботу. В эти дни обещают до плюс трех градусов тепла.

Ранее мы писали, что в понедельник Петербург снова ожидает сильный ветер.

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