В понедельник Петербург снова ожидает сильный ветер

Тепло тоже останется неизменным.

Воскресный ветер продолжит бушевать в понедельник, 20 января. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ветер будет западным и его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, но уже днем он усилится до 12, а моментами и до 15 метров в секунду.

Тепло в городе также останется неизменным. Ниже 1-3 градусов температура не упадет даже ночью. Днем же стоит ждать повышение до +4.

Отметим, что атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

Ранее мы писали, что в Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль.

Фото: pexels