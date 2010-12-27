К концу 2018 года в Санкт-Петербурге откроются три новые станции метро

К 2025 году метро города расширится на восемь станций.

Правительство Санкт-Петербурга готовится сильно расширить метрополитен города. Новые станции и электродепо откроются уже в конце этого года. Об этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассказал "Петербургскому дневнику".

На данный момент на 90% процентов завершено строительство станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Все объекты откроются в один день вместе с электродепо "Южное", по проекту которого в дальнейшем будут построены депо "Красносельское", "Правобережное" "Коломяжское" и "Ручьи". План строительства разработают в 2019 году.

Всего к 2025 году в городе появится минимум восемь новых станций.

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