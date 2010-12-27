Стала известна дата строительства станции метро "Кудрово"

Метро начнут строить в марте 2023 года.

Станцию метрополитена в Кудрово начнут строить с марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Такое решение было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

По строительству участка метрополитена до станции "Кудрово" стороны договорились о следующих действиях: март 2023 года - декабрь 2025 года - выполнение строительно- монтажных работ отметили в аппарате



На данным момент в Смольном планируют закончить предпроектные разработки станции метро до июня следующего года.

Отметим, что открытие станции метро в Кудрово сможет решить транспортные проблемы горожан.

Также в пресс-центре отметили, что в Ленобласти планируется построить электродепо "Правобережное".

Ранее мы писали о том, что Вице-губернатор города поручил подчиненным скорректировать железнодорожную схему Петербурга.

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