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Стала известна дата строительства станции метро "Кудрово"
Сегодня, 19:49
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IRINA_CHALKINA
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Стала известна дата строительства станции метро "Кудрово"

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Метро начнут строить в марте 2023 года.

Станцию метрополитена в Кудрово начнут строить с марта 2023 года.  Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Такое решение было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти. 

По строительству участка метрополитена до станции "Кудрово" стороны договорились о следующих действиях: март 2023 года - декабрь 2025 года - выполнение строительно- монтажных работ

отметили в аппарате
 

На данным момент в Смольном планируют закончить предпроектные разработки станции метро до июня следующего года. 

Отметим, что открытие станции метро в Кудрово сможет решить транспортные проблемы горожан. 

Также в пресс-центре отметили, что в Ленобласти планируется построить электродепо "Правобережное".

Ранее мы писали о том, что Вице-губернатор города поручил подчиненным скорректировать железнодорожную схему Петербурга.

Фото: Pixabay

 

 

 


 

 

Теги: игорь альбин , кудрово , смольный , строительство метро кудрово
Категории: Лента новостей Новости СПб

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